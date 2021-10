„Gans Oggau“ startet mit Corona-Konzept

Auch wenn die Wetteraussichten trüb sind: Nach Oggau kommt man gerne! Denn die Gastronomie-, Winzer- & Heurigenbetriebe der idyllischen Gemeinde am Neusiedler See laden am Wochenende zum Genießen der lokalen Weine, aber vor allem köstliche kulinarische Variationen und Spezialitäten rund um den weißen Vogel.