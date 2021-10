NEOS für „Neustart“, aber keine Neuwahlen

Grüne zweifeln an Handlungsfähigkeit von Kurz

Selbst der grüne Regierungspartner zweifelt mittlerweile die Amtsfähigkeit des angeschlagenen Kanzlers an. Grünen-Chef Werner Kogler und Klubchefin Sigrid Maurer luden deshalb die Klubobleute der Parlamentsparteien zu Gesprächen. Auch ein Gesprächstermin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sei vereinbart, hieß es in einem Statement. Als Aus der Koalition wollte man die Ansage - noch - nicht verstanden wissen.