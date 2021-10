Lockerung im Großraum Sydney dank strenger Regeln

Schon seit Wochen hatten die Behörden betont, dass die Maßnahmen gelockert würden, sobald eine Impfquote von 70 Prozent erreicht sei. Bei 80 Prozent sollen weitere Regeln aufgehoben werden. Kürzlich war New South Wales an der Ostküste lange Zeit die am schlimmsten von einer Welle an Neuinfektionen heimgesuchte Region des Landes. Ab Montag dürfen erstmals seit 100 Tagen alle vollständig Geimpften wieder in Restaurants essen und ins Fitnessstudio gehen.