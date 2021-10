Australien will Impfquote mit Lotterie heben

Aktuell sind in Australien 54 Prozent aller Erwachsenen über 16 Jahren durchgeimpft. Bisher wurden 102.000 Corona-Infektionen im Land registriert, knapp 1.200 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie an Corona. Zuletzt geriet der Bundesstaat Victoria mit der Metropole Melbourne in die Schlagzeilen. Dort wurde ein massiver Anstieg der Neuinfektionen verzeichnet. Die Behörden sind alarmiert, zumal sich die Region an der Ostküste bereits seit fast zwei Monaten in einem strikten Lockdown befindet.