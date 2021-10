Mehr Neuinfektionen als jemals zuvor in Australien

Der australische Bundesstaat Victoria bricht nun alle Rekorde, allerdings nicht im Positiven: Die Behörden in der Region mit der Metropole Melbourne meldeten am Dienstag 1763 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, und mehr als jemals in einem anderen australischen Bundesstaat oder Territorium verzeichnet worden waren. Und das, obwohl sich der Bundesstaat seit zwei Monaten im Lockdown befindet.