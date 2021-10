Sperrholzplatten aus dem Lavanttal auf Erfolgskurs

Die spielen gerne Jenga? So wie dabei die Holztürme am besten funktionieren, laufen bei der KLH auch die Brettsperrholzplatten in Wiesenau vom Band - kreuzweise, hier natürlich auch noch verleimt. „Dadurch verändern sich unsere Bretter bei Temperaturschwankungen nicht“, erklärt Firmenchef Johann Offner.