Auslandssemester trotz Corona-Pandemie beliebt

Nachfrage steigt wieder

„Das Interesse an den Austauschprogrammen ist hoch. Wir rechnen demnächst wieder mit mehr internationalen Gästen bei uns“, so Birgit Rivalta, Leiterin des International Office an der Hochschule. Erst im vergangenen Sommer wurde eine Internationalisierungsstrategie präsentiert, die den Austausch über Grenzen hinweg verbessern soll. Dies ist nicht nur im Interesse von Studenten, sondern explizit auch von Mitarbeitern. „Eine Online-Umfrage hat gezeigt, dass rund 70 Prozent der Lehrenden, aber auch der Service-Mitarbeiter Erfahrungen im Ausland sammeln wollen“, so Rivalta.