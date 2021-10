Auszeichnung für Werkzeuge zum Molekül-Aufbau

Der Nobelpreis für Chemie 2021 geht an den Deutschen Benjamin List und den US-Amerikaner David MacMillan für die Entwicklung von Werkzeugen zur Beschleunigung chemischer Reaktionen beim Aufbau von Molekülen. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in der schwedischen Hauptstadt Stockholm bekannt gegeben.