Medizin-Nobelpreis geht an Rezeptoren-Forscher

Preise für Physik und Chemie folgen

Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe der Preisträger für Physik und am Mittwoch jene für Chemie. Nach den drei Wissenschaftspreisen wird am Donnerstag der Literatur-Nobelpreisträger bekannt gegeben, am Freitag folgt der Friedensnobelpreis. Den Abschluss bildet am kommenden Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.