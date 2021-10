Maßnahmen-Proteste in Slowenien eskalieren

Hauptstadt noch dichter abgeriegelt

Ljubljana, wo am Dienstag die EU-Staats- und Regierungschefs eintrafen, war noch dichter abgeriegelt als bei den Protesten in den vergangenen Wochen. Die Zäune erstreckten sich nicht nur wie üblich rund um das Parlamentsgebäude, sondern auch in der Nähe von Hotels, wo die EU-Chefs übernachten werden.