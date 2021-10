Steuerreform-Tücken | Beten für Klimaschutz

Steuerreform-Tücken. Wie bei so vielem: Die Tücken liegen auch bei der am Sonntag groß verkündeten Steuerreform im Detail. Oder wie es heute Manfred Schumi aus unserer Wirtschafts-Redaktion in seiner Analyse tituliert: „in vielen kleinen Details“. So wird es noch eine Weile dauern, bis für den Einzelnen erste (positive) Auswirkungen spürbar werden. Die volle Wirksamkeit entfalten die Maßnahmen überhaupt erst im Jahr 2024. Sicher nur ein Zufall, dass - sofern diese Koalition tatsächlich ausnahmsweise über die volle Legislaturperiode hält - in diesem Jahr dann auch der Nationalrat neu gewählt wird. Wobei das, was wir bei der Lohnsteuer schön langsam zurückbekommen, ohnehin nicht mehr ist, als uns vorher durch die kalte Progression genommen wurde. Aber verkauft wird die Reform als die größte in der zweiten Republik. Schumi kommentiert das so: „Jeder Krämer lobt seine Ware“. Und fügt hinzu: „Bei dieser Steuerreform wurde besonders dick aufgetragen“. Aber wie wir wissen, können die Österreicher längst gut relativeren, wenn ihnen von der Politik das Blaue vom Himmel versprochen wird.