Bregenz wird zu Waschsalon der Eitelkeiten

Was ist an den Anschuldigungen dran?

Ob allerdings überhaupt Geld an Fetz geflossen ist, darüber konnten gestern weder Schoch, noch Marte noch Moosbrugger Auskunft geben. Auch über die Höhe der angeblichen Honorare gab es gestern keine Information. Fix ist nur: bei der Staatsanwaltschaft wurde der Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Auch der Landesvolksanwalt wurde informiert.