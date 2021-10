Junge Vöcklabruckerin als Ausnahmetalent am Pult

Preisträgerin des Mahler-Dirigentenwettbewerbs in Bamberg, Meisterkurse bei Riccardo Muti, eine Einladung, mit dem Accentus Chor in Paris zu arbeiten - die Vöcklabruckerin Katharina Wincor ist als aufstrebende junge Dirigentin international gefragt. Die letzten beiden Saisonen verbrachte sie in den USA als zweite Dirigentin (Assistant Conductor) des Dallas Symphony Orchestra - mitten in der Pandemie: „Wir sind aber als erstes Orchester der USA bereits im Juni 2020 wieder vor Publikum aufgetreten. In Texas war ja recht viel erlaubt. Trotzdem mussten wir täglich testen und Maske tragen, spielen durften wir auch nur in unserem Stammsaal. Einmal musste das gesamte Orchester wegen eines positiven Falls eine Woche in Quarantäne“, erzählt Wincor von den prägenden Jahren. Die bereits Früchte tragen, wurde Wincor doch für diese Saison schon von zwei weiteren amerikanischen Orchestern eingeladen...