Video: Jets feiern nach Overtime Sieg gegen Titans

Erneut zeigte sich New York stärker, auf den erlösenden Touchdown fehlten jedoch wenige Zentimeter. Am Ende traf Matt Ammendola per Kick zum 27:24 für die Hausherren, während der 49-Yards-Kick der Titans anschließend sein Ziel verfehlte. So waren es am Ende des Abends die New York Jets, die ihren ersten Saisonsieg bejubeln durften. Die Highlights des Spiels sehen Sie hier.