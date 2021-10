Perry: „Es ist schlimm und wird immer schlimmer“

Der natürliche Lebensraum ist in unserer Gesellschaft ein hohes Gut, aber der Mensch ist auch der größte, negative Einfluss. Der Umweltredakteur der Kronen Zeitung, Mark Perry, bringt die aktuelle Situation auf den Punkt. „Es ist schlimm und wird immer schlimmer“. Täglich sterben weltweit rund 150 Pflanzen- und Tierarten aus und auch der Bezug zur Natur ist heutzutage in den Hintergrund gerückt. Außerdem geht Moderatorin Raphaela Scharf auf internationale Schwerpunkte sowie die Glaubwürdigkeit von Bio-Produkten in unseren Supermärkten ein.