Nach Todesfällen: Horror-Crash erschüttert Texas

Was war passiert? Es war erst die dritte Runde. Deniz Öncü zog auf der Gegengerade nach links und berührte dabei das Vorderrad von Alcoba, der zu Sturz war unvermeidbar. Die nachfolgenden Andrea Migno und Pedro Acosta konnten nicht ausweichen, krachten voll in die quer auf dem Boden rutschende Honda-Maschine und flogen in hohem Bogen durch die Luft. WM-Leader Acosta donnerte danach sogar noch in die Leitplanke. Doch wie durch ein Wunder konnten alle drei Fahrer selbständig wieder aufstehen, blieben nahezu unverletzt.