Blau statt rot! Ferrari ändert die Autofarbe

Sonderlackierungen

Sonderlackierungen sind selbst bei Ferrari nichts Neues. Zum Jubiläum des 1000. Rennens beim Grand Prix der Toskana 2020 in Mugello entschied sich das Team für einen burgundroten Look. 2022 und 2023 fuhr die Italiener in Monza mit gelben Akzenten. Zum Saisonende kam in Las Vegas 2023 weiße Farbe hinzu.