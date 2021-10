9744 Oberösterreicher haben schon dritte Impfung

Braunauer Gemeinden sind Schlusslicht

Noch immer gibt’s in OÖ Gemeinden, in denen die Impfquote unter 50 Prozent liegt – vor allem im Bezirk Braunau. In Auerbach sind nur 34,8 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert, in Feldkirchen/M. 39,3 Prozent, in Höhnhart 39,8 Prozent und in Pischelsdorf 40,1 Prozent. Die meisten Geimpften gibt’s in Goldwörth mit 72,4 Prozent, Obertraun mit 72,1 Prozent und Puchenau mit 71,3 Prozent.