Kühbauer: „Es war absolut ein Befreiungsschlag!“

Thomas Silberberger (WSG-Tirol-Trainer): „Wir sind wie erhofft in Führung gegangen, da hat man auch die Verunsicherung von Rapid gespürt. Durch die zwei Aktionen kurz vor und nach der Pause hat das Spiel eine für uns falsche Richtung genommen. Am Ende des Tages haben die zwei Minuten den Spielverlauf extrem beeinflusst. Es war definitiv ein Mangel an Spielintelligenz - und beim zweiten Gegentreffer vom Anstoß weg, das war Laissez-faire, wie wir da verteidigt haben. Dann noch das blöde Elferfoul, so war es aussichtslos. Und mit der Roten Karte war der Deckel drauf. Da hat man dann auch gesehen, dass Rapid eine Topmannschaft hat.“