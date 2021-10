Goldtreffer von Kostic bringt Linz Sieg bei Wacker

Blau Weiß Linz hat sich am Sonntag zum Abschluss der 10. Runde dank eines 1:0 (0:0)-Auswärtssieges bei Wacker Innsbruck auf den dritten Rang der 2. Fußball-Liga verbessert. Aleksandar Kostic, der in der 46. Minute für Philip Malicsek eingewechselt wurde, erzielte in der 89. Minute den Goldtreffer für die Oberösterreicher.