Auf Parkspuren

Gastgarten in Brigittenau mutiert zur Mülldeponie

Wien
28.10.2025 06:00
Von einem Schanigarten ist hier nichts mehr zu sehen. Müll füllt den ganzen Bereich.
Von einem Schanigarten ist hier nichts mehr zu sehen. Müll füllt den ganzen Bereich.

Seit Wochen blockiert Sperrmüll mehrere Parkplätze in der Wiener Brigittenau. Eigentlich steht dort ein Schanigarten, doch der wird nicht für die Gästebewirtung genutzt.

Seit mindestens Anfang Oktober sorgt eine illegale Mülldeponie für Aufruhr in der Brigittenau. Denn dort verkam der Gastgarten eines Lokals in der Othmargasse immer mehr zum Ablageplatz für Sperrmüll.

Hygiene und Ästhetik
„Die Vermüllung ist nicht nur ein Schandfleck für den Bezirk, sondern stellt auch eine hygienische und ästhetische Belastung für die Anrainer dar“, berichtet Christian T.

Aber nicht nur das regt auf, sondern auch, dass sich der offensichtlich nicht für die Gästebewirtung benötigte Schanigarten auf Parkplätzen befindet. „Das ist auch keine Ausnahme. Seit Wochen beobachte ich diesen Gastgarten, der nie geöffnet hat und immer nur zugemüllt ist“, so T. weiter.

Ich würde mir mehr Unterstützung bei der Verhinderung von offensichtlich unnötigen Schanigärten in den Parkspuren wünschen. Solche Zustände dürfen nicht sein.

Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm (SPÖ)

Behörden wurden informiert
Von Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm (SPÖ) heißt es dazu: „Die zuständigen Dienststellen wurden von mir gebeten, den Missstand zu überprüfen und – nach den gesetzlichen Vorgaben – gegebenenfalls zu beenden. Außerdem habe ich die Gruppe Sofortmaßnahmen beauftragt, sich um den nicht benutzten und vermüllten, ehemaligen Schanigarten zu kümmern.“ Auch sie sieht die willkürliche Vergabe von Parkplätzen als Schanigärten kritisch.

Viktoria Graf
