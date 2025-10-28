Gastgarten in Brigittenau mutiert zur Mülldeponie

Behörden wurden informiert

Von Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm (SPÖ) heißt es dazu: „Die zuständigen Dienststellen wurden von mir gebeten, den Missstand zu überprüfen und – nach den gesetzlichen Vorgaben – gegebenenfalls zu beenden. Außerdem habe ich die Gruppe Sofortmaßnahmen beauftragt, sich um den nicht benutzten und vermüllten, ehemaligen Schanigarten zu kümmern.“ Auch sie sieht die willkürliche Vergabe von Parkplätzen als Schanigärten kritisch.