Strenge Corona-Regeln: Massiver Besucherschwund

Bis zu 20 Prozent weniger Auslastung im Theater an der Wien

Auch die Vereinigten Bühnen Wien verzeichnen Verluste. „Vor der Pandemie spielten wir in ausverkauften Häusern. So weit sind wir noch nicht“, beschreibt eine Unternehmenssprecherin. Im Theater an der Wien ist man derzeit bei einem Minus von 20 Prozent, was die Auslastung betrifft. Etwas besser läuft es bei den Musicals wie „Cats“ im Ronacher. Aber: „Generell kehrt das Publikum sehr zaghaft in die Theater zurück und bucht viel kurzfristiger.“