Corona-Chaos: So verwirrend sind die neuen Regeln

In der Bundeshauptstadt gelten ab sofort, vorerst befristet auf ein Monat, neue Corona-Verschärfungen. Diese zielen vorrangig auf ungeimpfte Personen ab. Erstmals gilt in manchen Bereichen 2G, wonach man entweder geimpft oder genesen sein muss, um dabei sein zu können. Im Handel sowie in Museen, Ausstellungen oder Büchereien gilt wieder eine allgemeine FFP2-Maskenpflicht.