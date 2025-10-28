Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wiener Seestadt:

Herzinfarkt sorgte für Großeinsatz mit Helikopter

Wien
28.10.2025 11:23
Sämtliche Einsatzkräfte (Symbolbild) wurden in die Seestadt beordert.
Sämtliche Einsatzkräfte (Symbolbild) wurden in die Seestadt beordert.(Bild: FF Langenzersdorf)

Hubschrauberlandung am Montag in der Seestädter Sonnenallee: Ein 61-Jähriger hatte in seiner Wohnung einen Herzinfarkt erlitten. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Patient umgehend in ein Spital geflogen werden. 

0 Kommentare

Für großes Aufsehen sorgte ein First-Responder-Einsatz in der Seestädter Sonnenallee am Montagmittag. Gegen 11 Uhr landete ein Hubschrauber auf einer Wiese – mehrere Rettungsteams, die Berufsfeuerwehr und die Polizei standen ebenso im Einsatz. Grund war laut „Krone“-Informationen der Herz-Kreislauf-Stillstand bei einem 61-jährigen Mann. 

Dass die Vielzahl an alarmierten Blaulichtkräften etwas bringt, zeigt das Resultat des Einsatzes. Der Patient wurde aus seiner Wohnung geborgen und unter laufender Reanimation in ein Spital gebracht. Ob der 61-Jährige den Herzinfarkt überlebte, ist derzeit unklar. 

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
7° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
8° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
135.996 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
122.320 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
121.641 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Mehr Wien
In Wiener Seestadt:
Herzinfarkt sorgte für Großeinsatz mit Helikopter
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Johann Strauss-Könner
Das ist der Favorit für das Neujahrskonzert
Auf Parkspuren
Gastgarten in Brigittenau mutiert zur Mülldeponie
Neuer Markt entsteht
Boom bei Reparaturen wegen aktueller Teuerung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf