Herzinfarkt sorgte für Großeinsatz mit Helikopter

Hubschrauberlandung am Montag in der Seestädter Sonnenallee: Ein 61-Jähriger hatte in seiner Wohnung einen Herzinfarkt erlitten. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Patient umgehend in ein Spital geflogen werden.
Für großes Aufsehen sorgte ein First-Responder-Einsatz in der Seestädter Sonnenallee am Montagmittag. Gegen 11 Uhr landete ein Hubschrauber auf einer Wiese – mehrere Rettungsteams, die Berufsfeuerwehr und die Polizei standen ebenso im Einsatz. Grund war laut „Krone“-Informationen der Herz-Kreislauf-Stillstand bei einem 61-jährigen Mann.
Dass die Vielzahl an alarmierten Blaulichtkräften etwas bringt, zeigt das Resultat des Einsatzes. Der Patient wurde aus seiner Wohnung geborgen und unter laufender Reanimation in ein Spital gebracht. Ob der 61-Jährige den Herzinfarkt überlebte, ist derzeit unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.