Supermarkt überfallen: Passant stellte sich in Weg

Rauferei mit den Tätern

Er stellte sich den beiden in den Weg und es kam zur Rauferei. Den 20-Jährigen konnte er bis zum Eintreffen der Polizei mit einem weiteren Kunden am Boden fixieren. Der 17-Jährige konnte vorerst flüchten, wurde aber wenig später im Zuge der Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnadresse festgenommen. Er nahm bislang von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern, während sich der 20-Jährige geständig zeigte. Der 32-Jährige erlitt durch die heftige Gegenwehr der beiden Beschuldigten leichte Verletzungen im Gesicht.