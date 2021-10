Der Zug fährt schon in Richtung Schwarz-Blau

Ihren Teil dazu will die FPÖ ja sehr gerne einbringen: Nach der Sondierung mit der ÖVP am Mittwoch unterstrich LH-Vize Manfred Haimbuchner einmal mehr den Regierungswillen der FPÖ, auch wenn seine Partei „beides sehr gut kann – Regieren und Opposition“. Es sei mit der ÖVP über essenzielle Themen wie den Haushalt gesprochen worden, aber auch „Heimat und Kultur sind wichtige Dinge“, so Haimbuchner weiter. Zum Themenkomplex Corona, Pandemie-Management und Impfen sah er keine unüberwindbaren Gegenpole zwischen seiner Partei und der ÖVP. Dort hatte ja Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer zuvor bekräftigt: „Das Ziel ist ganz klar, dass man die Impfquote erhöhen muss!“