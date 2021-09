Straftäter sollen britisches Lkw-Problem lösen

Engpässe in vielen Bereichen

In Großbritannien fehlen derzeit Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Fernfahrer. Das sorgt für große Probleme, vor allem an britischen Tankstellen. Weil nicht mehr ausreichend Tanklaster den Kraftstoff an Ort und Stelle bringen konnten, saßen in den vergangenen Tagen unzählige Tankstellen auf dem Trockenen. Auch in Supermärkte herrschten bereits Engpässe bei einigen Produkten.