„Weihnachten retten“: London vergibt Arbeitsvisa

Der durch den Brexit verursachte Mangel an LKW-Fahrern in Großbritannien sorgte nicht nur dafür, dass Lebensmittel und Treibstoffe knapp wurden, auch Christbäume dürften in diesem Jahr empfindlich teurer werden. Um die Lieferketten vor Weihnachten wieder zum Laufen zu bekommen, vergibt die Regierung in London nun kurzerhand 5000 Arbeitsvisa für Lastwagenfahrer - der Erklärung zufolge sollen nun die ausländischen Fachkräfte Weihnachten retten.