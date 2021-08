Mangel an Lkw-Fahrern: Leere Regale in England

In Großbritannien sorgt ein massiver Mangel an Lkw-Fahrern zunehmend für Probleme. Das hat laut Rod MacKenzie, Chef des Logistikverbandes Road Haulage Association, auch mit dem Brexit zu tun: Etwa 20.000 europäische Fahrer seien seitdem nicht mehr in Großbritannien tätig, weil sie seit dem EU-Austritt das Land verlassen hätten. Seit Wochen sind in britischen Supermärkten große Lücken in den Regalen nicht zu übersehen.