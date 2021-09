Heißes Derby-Vorspiel für Dornbirn-Verteidiger

Bei Dornbirns Verteidiger Florian Prirsch ging es in den vergangenen Tagen drunter und drüber. Denn in der vorletzten Samstagnacht zündeten Jugendliche vor seinem Heim in Dornbirn Feuerwerkskörper, die einen Brand auf dem Dach und an der Fassade verursachten. Prirsch und seine Freundin hatten großes Glück: Sie wurden von Passanten geweckt und konnten die Wohnung noch rechtzeitig verlassen.