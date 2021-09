Haben Jugendliche Hausbrand in Dornbirn ausgelöst?

Die Feuerwerkskörper schossen laut Zeugen mehrfach gegen die Fassade und den Dachstuhl des Hauses. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Bewohner wurden von Passanten aus dem Schlaf geklingelt und konnten das Haus zeitgerecht verlassen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise, insbesondere in Bezug auf die an dem Feuerwerk beteiligten Jugendlichen, nimmt die Polizeiinspektion Dornbirn entgegen.