Am 2.10. herrscht in Museen wieder Nachtschicht

Experimente und Rätsel

Das Kunsthaus Bregenz bringt bei Kurzführungen die ausgestellten Artefakte näher. Empfehlung für alle Autoliebhaber: die Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum in Mattsee in Sakzburg. Alles über das Brot erfahren Besucher im Paneum in Asten in Oberösterreich. Die Donau-Universität Krems in Niederösterreich lädt indessen im Archiv der Zeitgenossen zu einem Escape-Room-Spiel ein. Teilnehmer schlüpfen in die Rolle einer Archivarin und lösen Rätsel. Anmeldung erforderlich.