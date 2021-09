FDP und Grüne verhandeln am Sonntag mit der SPD

Laschet: „Gebt das nicht so schnell auf mit Jamaika“

Indes glaubt der geschlagene Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet weiter an einer Regierung unter seiner Führung. Es gäbe starke Signale der FDP in Richtung Union, sagte er am Dienstag. Nachdem Laschet Dienstagabend bei einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag persönliche Fehler eingeräumt hatte, versuchte er seine Vision einer Regierung von Union, Grünen und FDP am Leben zu erhalten. Diejenigen, die die Union gewählt hätten, würden sagen: „Gebt das nicht so schnell auf mit Jamaika“, wurde Laschet von Teilnehmern der Sitzung zitiert.