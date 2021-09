Trotz Niederlage Kanzler? - Große Mehrheit dagegen

In der Union brodelt‘s

Nicht nur in der Bevölkerung, auch im eigenen Haus wächst der Widerstand gegen Laschets Kanzler-Kurs. Vereinzelt wurden in der Union bereits Rufe nach seinem Rückzug laut. Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann sagte: „Wir sollten jetzt demütig und respektvoll den Wählerwillen annehmen, mit Anstand und Haltung. Es war Veränderung gewollt.“ Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier machte klar: „Wir haben keinen Anspruch auf Regierungsverantwortung.“ Junge-Union-Chef Tilman Kuban sagte: „Wir haben die Wahl verloren. Punkt.“ Der Auftrag liege bei SPD, Grünen und FDP.