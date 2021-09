Söder gratuliert: „Scholz hat die besten Chancen“

Aufgeben will CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet seine Ambitionen auf das Kanzleramt nach wie vor nicht - und handelte sich nach dem historisch schlechten Abschneiden seiner Partei auch interne Kritik ein. Es gebe jedoch „starke Signale“ der FDP in Richtung Union, erklärte er am Dienstag. „Wir werden jetzt in den nächsten Tagen mit FDP, mit Grünen sprechen. Unser Gesprächsangebot steht. Und ich denke, dass jetzt Sachgespräche unter Demokraten richtig sind“, sagte Laschet.