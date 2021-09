Kurt Hohensinner: „Es gibt viele Verwundete“

Die ÖVP ist die Partei mit größtem Apparat dahinter. Wie kann es passieren, dass man bei einer Wahl, die man selbst vom Zaun gebrochen hat, so auf dem falschen Fuß erwischt wurde?

Wir gehen erst in die Analyse. Aber es gibt natürlich Themen, bei denen wir unsere Botschaften nicht richtig gesetzt haben. Ich glaube auch, dass wir rückblickend mit dem frühen Wahltermin zu wenig Zeit gehabt haben, den Menschen zu erklären, was wir in den letzten Jahren alles geschafft haben, damit Graz so eine lebenswerte Stadt wird, wie sie jetzt ist. Wir haben es auch nicht geschafft, den Menschen die vorhandene Verunsicherung zu nehmen.