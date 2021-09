Hohensinner ist neuer Mann an Grazer VP-Spitze

Auch Landes-ÖVP in Schockstarre

In Schockstarre befand sich nach dem Wahl-Desaster natürlich auch die Landes-ÖVP: Schließlich verdankte Hermann Schützenhöfer seinen Wahlsieg vor allem auch einem starken Abschneiden in Graz. Dass der jetzt aber die „Erbfolge“ überdenkt und Christopher Drexler bei der Nachfolge als Landeschef durch die Finger schauen lässt, ist nahezu ausgeschlossen.