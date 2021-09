ÖVP sondiert ab heute mit den Freiheitlichen

Analysen

Am Dienstag stand bei ÖVP, FPÖ und Grünen die Analyse der Wahlergebnisse auf der Agenda, die SPÖ war damit bereits am Montag beschäftigt. Beim Blick in den Spiegel mussten sich alle Parteichefs eingestehen: Die Sorgenfalten sind nicht weniger geworden. Vor allem für die FPÖ (verlor mehr als zehn Prozentpunkte) und die SPÖ (stagniert bei gut 18…Prozent) fiel das Wahlergebnis ernüchternd aus. Ein Köpferollen ist derzeit dennoch bei keiner der beiden Parteien zu erwarten.