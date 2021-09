Ungehaltene Geimpfte | Brexit-Spritkrise

Bereits für den Montag war damit gerechnet worden, dass die Regierung eine der einschneidendsten Maßnahmen in Sachen Corona beschließt. Das blieb einen Tag nach den Wahlen in Oberösterreich und Graz zwar aus, heute dürfte sie aber beim Ministerrat nachgeholt werden: Nur noch mit 3 G, also geimpft, getestet oder genesen, zur Arbeit! Wenn nicht heute, dann, so heißt es, werde diese Vorschrift in den nächsten Tagen erlassen. Und damit einen Proteststurm auslösen? Wenn es nach einer Karmasin-Studie geht, über die wir heute in der „Kronen Zeitung“ berichten, hält eine überwiegende Mehrheit der Geimpften die Impfrate in Österreich für zu niedrig. Als Hauptgrund für die ihrer Ansicht zu niedrige Quote wird neben „bewussten Falschinformationen“ angegeben, dass die Politik zu zaghaft mit Ungeimpften umgeht. „Die größere Gruppe der Geimpften wird zunehmend ungehaltener bezüglich eines laschen Umgangs der Politik mit Impfunwilligen“, urteilt Studienautorin Sophie Karmasin.