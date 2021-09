Krypto-Experte gesteht Verschwörung mit Nordkorea

Ein Kryptogeld-Experte aus den USA, der an der zweitgrößten digitalen Währung Ethereum mitgearbeitet hat, hat sich der Verschwörung mit dem Regime in Nordkorea schuldig bekannt. Er reiste ohne Genehmigung in das abgeschottete Land, um dort einen Vortrag darüber zu halten, wie man mit Kryptogeld Handelssanktionen umgeht. Ihm drohen 20 Jahre Haft.