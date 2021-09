„New World“: Amazon-MMO bringt die Server ans Netz

Nach mehreren Verschiebungen hat die Spielesparte des US-Konzerns Amazon ihr erstes Online-Rollenspiel veröffentlicht. In „New World“ pirschen die Spieler wie im Genreprimus „World of Warcraft“ durch eine weitläufige Fantasy-Welt und erleben dort gemeinsam Abenteuer. Am Dienstag gingen die Server online - insgesamt acht für den deutschsprachigen Raum.