Letzte Klappe für ein Ermittlerduo mit Gegensätzen

„Ton ab, Klappe, Kamera läuft!“, hieß es gestern zum letzten Mal in der Polizeidienststelle SOKO Linz in der Tabakfabrik - die „Krone“ war dabei. Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski drehen seit Mai in der Landeshauptstadt die erste Staffel der neuen Krimiserie, das Ermittler-Duo jagt die Mörder in drei Ländern.