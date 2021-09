Leistbarer Wohnraum entscheidet Wahlen

Als Kay-Michael Dankl im März 2019 als Kommunist den Einzug in den Salzburger Gemeinderat schaffte, war jedermann überrascht. Als die KPÖ am Sonntag den Sprung an die Spitze von Graz schaffte, war jedermann überrascht. Das Hauptthema in beiden Fällen: günstiges Wohnen. „Bei diesem Thema drückt jedem der Schuh“, ist Dankl überzeugt. Denn es betrifft ja alle Bürger. „Es wird zwar vor den Wahlen immer versprochen, dass man das Thema angeht, aber das einzige was sich danach bewegt hat sind die Wohnpreise – und das nach oben“, sagt der Politiker.