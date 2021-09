„Air Fussenegger“ im unerwarteten Höhenflug

„Erträumt? Ja! Erwartet? Nein!“ Sein derzeitiger Erfolgslauf, der am vergangenen Wochenende in zwei Siegen beim FIS Cup in Lahti (Fin) gipfelte, überrascht André Fussenegger selbst ein wenig. „Am Ende des letzten Winters wäre das für mich noch unvorstellbar gewesen“, gesteht der 18-Jährige, der kommenden Sommer im Stamser Skigymnasium seine Matura ablegen wird.