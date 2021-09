Jungadler: „Wie der junge Schlieri“

Hoffen lassen zumindest ein zweiter und ein dritter Platz beim Alpencup-Doppel am Wochenende in Liberec (Tch). „Wir wussten schon immer, dass Andre ein tolles Fluggefühl hat und auch sprungtechnisch sehr stark ist“, erklärt Christoph Kraxner, Chef der Nordischen im Vorarlberger Skiverband. „Dennoch war es überraschend, dass er es schon in Liberec, bei seinem ersten internationalen Vergleich in dieser Saison, so umsetzen konnte.“