Ländle-Jungadler gelingt Klingenthal-Doppelschlag

Nachdem der Dornbirner am Samstag mit Sprüngen auf 95 und 94,5 Metern die Konkurrenz in die Schranken gewiesen hatte und in der Endabrechnung 1,6 Punkte vor dem Deutschen Felix Hoffmann und 5,1 Punkte vor dem Salzburger Janni Reisenauer gewinnen konnte, hatte Fussenegger auch am Sonntagvormittag die Nase vorne.