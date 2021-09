Puigdemont kündigt Rückkehr nach Belgien an

Der am Donnerstag in Italien festgenommene und ein Tag später freigekommene frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will am Montag nach Belgien zurückkehren. „Ich werde weiterreisen, es waren schwierige Stunden, aber man wird mich nicht bremsen können. Der Kampf für die Freiheit geht weiter und wird weitergehen“, so Puigdemont am Samstagabend bei einer Pressekonferenz in Alghero auf Sardinien.