Katalaniens Ex-Präsident Puigdemont festgenommen

Ende Juli dieses Jahres hat ein EU-Gericht in Straßburg die Aufhebung der parlamentarischen Immunität des früheren katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont und seiner Mitstreiter bestätigt (siehe Video oben). Nun wurde der 58-Jährige auf Sardinien festgenommen - auf der Basis eines vom Obersten Gerichtshof Spaniens ausgestellten internationalen Haftbefehls, in dem man dem eigentlich in Belgien lebenden Separatisten unter anderem Rebellion vorwirft.