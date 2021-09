Meteorologen sagen: Der Herbst beginnt mit „Gold“

September war bisher deutlich zu trocken

Der September war bisher ohnehin deutlich zu trocken: „Markant waren die geringen Regenmengen, bundesweit fehlen derzeit 50 Prozent auf eine ausgewogene Bilanz“, sagt Wetterbeobachter Brandes: „Besonders in Ober- und Niederösterreich beträgt das Defizit lokal sogar 80 bis 90 Prozent.“ Am trockensten war es übrigens in Kollerschlag.