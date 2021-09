Kein Vollidiot | Sommerlicher Weckruf

Sommerlicher Weckruf. Es war eine neuerlich machtvolle Demonstration vieler vor allem junger Leute gegen die politische Untätigkeit in Sachen Klimakrise: Nicht nur in Österreich, sondern weltweit marschierten am Freitag wieder unzählige Menschen im Rahmen von „Fridays for future“ auf. Eine Demonstrantin in Wien schilderte unserer Reporterin, warum sie daran - und zwar erstmals - teilnimmt: „Dieser Sommer war für mich ein Weckruf, dass die Klimakrise uns erreicht hat. Und das sollte er auch für die Politik sein.“ Ja - ist er das?